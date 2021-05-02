(DRONE) Kaybolan yaşlı adam 15 gündür aranıyor
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(DRONE) Kaybolan yaşlı adam 15 gündür aranıyor

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 91 yaşındaki kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 91 yaşındaki kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Balgöze köyünde hayvanlarını kontrol etmek amacıyla ayrıldığı evine dönmeyen Hasan Göçük'ün bulunması için İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, güvenlik korucuları, SAR Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü ve Arama Kurtarma Derneği, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği, İHH arama kurtarma ekipleri ve vatandaşların desteğiyle çalışma yürütülüyor.

Dedektör köpek ve dronenin de kullanıldığı çalışmalarda Göçük'ün bulunması için büyük çaba sarf ediliyor.

AFAD İl Yönetim Merkezi Şube Müdürü Sedat Doğan, AA muhabirine, ekiplerin 15 gündür büyük gayretle arama çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, şu ana kadar sonuca ulaşamadıklarını bildirdi.

(DRONE) Kaybolan yaşlı adam 15 gündür aranıyor
(DRONE) Kaybolan yaşlı adam 15 gündür aranıyor
(DRONE) Kaybolan yaşlı adam 15 gündür aranıyor
(DRONE) Kaybolan yaşlı adam 15 gündür aranıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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