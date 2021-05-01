Bingöl'de kaybolan yaşlı adam 14 gündür aranıyor

Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 91 yaşındaki kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 91 yaşındaki kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Balgöze köyünde hayvanlarını kontrol etmek amacıyla ayrıldığı evine dönmeyen Hasan Göçük'ün bulunması için İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), güvenlik korucuları, SAR Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü ve Arama Kurtarma Derneği, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma (UKSAR) Derneği, İHH arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar arama çalışmasında yer alıyor.

Dedektör köpeklerle ve drone ile çalışmalar sürdürülüyor.

AFAD İl Yönetim Merkezi Şube Müdürü Sedat Doğan, AA muhabirine, Göçük'ün bulunması için arama çalışmalarında yaklaşık 80 kişinin yer aldığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş