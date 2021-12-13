Bingöl'de kayalıklarda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı - Haberler
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Bingöl'de kayalıklarda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Bingöl'de kayalıklarda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl'de kayalıklarda mahsur kalan vatandaşı, AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de kayalıklarda mahsur kalan vatandaşı, AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı.

Olay, Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ahmet Gargılı isimli vatandaş, köy kırsalındaki kayalıklarda mahsur kaldı. Kayalıklardan inemeyen Gargılı'nın haber vermesi üzerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kayalıklarda mahsur kalan Gargılı'yı kurtardı.

Korku yaşadığını söyleyen ve ekiplere teşekkür eden Gargılı, "Hepinizden Allah razı olsun. Bayağı bir korku yaşadık ama sonunda kurtulduk. Allah herkesten razı olsun" dedi. - BİNGÖL

Bingöl'de kayalıklarda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Bingöl'de kayalıklarda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Bingöl'de kayalıklarda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Bingöl'de kayalıklarda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Bingöl'de kayalıklarda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

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