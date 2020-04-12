Bingöl'de kavga eden 4 kişiye "sosyal mesafeye ihlalden" para cezası Bingöl'ün Genç ilçesinde kavga eden 4 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "sosyal mesafeyi ihlal" ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde kavga eden 4 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "sosyal mesafeyi ihlal" ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekibi, sebebi henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı kavga eden gruba müdahale etti. Ekip, kavgaya karışan 4 kişiye "sosyal mesafeyi ihlalden" 3 bin 150'şer lira idari para cezası uyguladı.

Öte yandan, tedbirler kapsamında sokağa çıkma sınırlandırması olan 20 yaş altı 17 kişiye de 392'şer lira ceza kesildi.

Kaynak: AA