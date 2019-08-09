09.08.2019 17:08

Karpuz üretimi yapılan bahçeden detaylar

Hasat yapan üreticilerden detaylar Bingöl'de karpuz hasadı başladı

BİNGÖL (AA) – Bingöllü karpuz hasadı başladı.

Bingöl Merkez İçmeler TOKİ bölgesinde 35 dönümlük tarlaya karpuz ekimi yapan Ali Kelbat, Adana ve Diyarbakır gibi sıcak bölgelere göre Bingöl karpuzunun daha geç yetiştiğini söyledi.

Karpuzu toptanın yanı sıra kara yolundaki tezgahta da satışa sunduklarını aktdaran Kelbat, "Fiyatı düşük olduğu için üretici olarak memnun değiliz. Hemşehrililerimizin ilde üretilen karpuzu tüketmesini istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA