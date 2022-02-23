Karlıova-Yedisu kara yolu çığ nedeniyle kapandı
AA - Güncel
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Bingöl'de Karlıova ve Yedisu ilçelerini bağlayan kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.
KARLIOVA, BİNGÖL (AA) - Bingöl'de Karlıova ve Yedisu ilçelerini bağlayan kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.
Karlıova-Yedisu kara yolunun Kaynarpınar köyü mevkisindeki 3 noktada çığ meydana geldi.
Yoldan geçen sürücüler durumu fark ederek araçlarını güvenli alana park etti.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları 84. Şube Şefliği ekiplerince yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.