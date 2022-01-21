Bingöl'de karlı yollar genç hasta için aşıldı - Haberler
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Bingöl'de karlı yollar genç hasta için aşıldı

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Haberler | Sağlık

Bingöl'de karlı yollar genç hasta için aşıldı Bingöl'de UMKE, mezrada rahatsızlanan ancak kar nedeniyle yolların kapalı olmasından dolayı mahsur kalan genç için yolları aştı, hastaya ulaştı.

GENÇ, BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de karlı yollar genç hasta için aşıldı

BİNGÖL - Bingöl'de UMKE, mezrada rahatsızlanan ancak kar nedeniyle yolların kapalı olmasından dolayı mahsur kalan genç için yolları aştı, hastaya ulaştı.

Edinilen bilgilere göre, Genç ilçesine bağlı Direkli köyü Yedievler mezrasında ikamet eden Yusuf Şenlik (25), rahatsızlandı. Mezra yolunun kar nedeniyle kapalı olmasından dolayı mahsur kalan genç için, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi seferber oldu. Tam paletli ambulans ile yola çıkan UMKE, karla kaplı yolları aşarak mezradaki hastaya ulaştı. Yaklaşık 3 saat süren yoğun uğraşlar sonucu hasta genç, 112 ekiplerine teslim edilerek ilçe devlet hastanesine sevk edildi.

Hasta yakınları UMKE ve 112 personeline teşekkür etmeyi unutmadı.

Bingöl'de karlı yollar genç hasta için aşıldı

Bingöl'de karlı yollar genç hasta için aşıldı

Bingöl'de karlı yollar genç hasta için aşıldı

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Son Dakika Haberleri

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Bingöl, Genç, kar, Sağlık, Haber

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