Bingöl'de Karla Mücadele

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde karla mücadele çalışmaları kapsamında tüm köy yolları ulaşıma açılırken, 2 mezra yolunun açılması için çalışmaları devam ediyor.

Yedisu ilçesinde kar yağışının ardından başlatılan köy yollarını açma çalışmalarında sona gelindi.

Kar yağışının etkisini yitirmesiyle Kaymakamlığa bağlı Özel İdare ekipleri sürdürdüğü yoğun çalışmalar sonucunda ilçeye bağlı tüm köy yollarını ulaşıma açtı.

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 2 metreyi geçen ilçede, ekipler, kapalı kalan 2 mezra yolunun açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: AA