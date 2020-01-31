Bingöl'de karda mahsur kalanlar kurtarıldı
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Bingöl'de karda mahsur kalanlar kurtarıldı

Bingöl'de karda mahsur kalanlar kurtarıldıBİNGÖL'de kar yağışı nedeniyle mahsur kalanlar, yol açma çalışmalarının ardından kurtarıldı.

31.01.2020 11:56 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:56
Bingöl'de karda mahsur kalanlar kurtarıldı

'de karda mahsur kalanlar kurtarıldı

BİNGÖL'de kar yağışı nedeniyle mahsur kalanlar, yol açma çalışmalarının ardından kurtarıldı.

Bingöl'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, çok sayıda köy yolu da ulaşıma kapandı.

Merkeze bağlı Ortaçamak köyünde kar yağışı ve tipi nedeniyle mahur kalanlar, İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Hemen bölge gelen karla mücadele ekipleri, yaptıkları kar temizleme çalışmalarının ardından mahsur kalanları kurtardı.

40 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Kar yağışının etkili olduğu ilçelerden ise dün gece başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı ilçede 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği bünyesindeki karla mücadele ekipler, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA
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