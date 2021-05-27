Bingöl'de kara yolunda taşlı sopalı kavga o anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bingöl'de kara yolunda taşlı sopalı kavga o anlar kamerada

Bingöl'de kara yolunda taşlı sopalı kavga o anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl'de kara yolunda bir grup taşlı sopalı kavga etti, o anlar ise cep telefon kamerasıyla görüntülendi.

Bingöl'de kara yolunda bir grup taşlı sopalı kavga etti, o anlar ise cep telefon kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Bingöl- Muş Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup kara yolunda kavga etmeye başladı. Yaklaşık 10 kişinin karıştığı kavga da, kara yolunda akan trafiğe rağmen taşlı sopalı kavga bir süre sürdü. Kavga anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kavganın çevredeki vatandaşların araya girmesiyle bittiği, şahısların ise bölgeden ayrıldığı öğrenildi. - BİNGÖL

Bingöl'de kara yolunda taşlı sopalı kavga o anlar kamerada
Bingöl'de kara yolunda taşlı sopalı kavga o anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Saldırdığı arkadaşı piknik tüpüyle başına vurunca olduğu yere yığılıp kaldı! O anlar kamerada
Saldırdığı arkadaşı piknik tüpüyle başına vurunca olduğu yere yığılıp kaldı! O anlar kamerada
Tekme tokat dövdüğü genci kimse elinden alamadı! Taksim'i karıştıran kavga kamerada
Tekme tokat dövdüğü genci kimse elinden alamadı! Taksim'i karıştıran kavga kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Muharrem İnce Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Alişan Acun Ilıcalı Şevval Şahin
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Ali Palabıyık Ahmet Nur Çebi Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bingöl'de kara yolunda taşlı sopalı kavga o anlar kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 14:14:44. #1.15#

title