Bingöl'de kara saplanan TIR, 3 saatte kurtarıldı
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Bingöl'de kara saplanan TIR, 3 saatte kurtarıldı

19.01.2021 14:53 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:57
Bingöl'de kara saplanan TIR, 3 saatte kurtarıldı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yol dışına çıkan TIR, kar kütlesine saplandı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yol dışına çıkan TIR, kar kütlesine saplandı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kazada TIR, 3 saatlik çalışma sonucunda saplandığı yerden çıkarıldı.

Kaza, öğlen saatlerinde Karlıova ilçesi Lavaşan mevkisinde meydana geldi. Erzurum'dan Bingöl'e seyir halinde olan 27 AFS 182 plakalı TIR, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol dışına çıktı. Kar kütlesine saplanan TIR'ın sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, ihbar üzerine gelen İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, 3 saatlik çalışma sonucunda TIR'ı saplandığı yerden çıkardı. 

 


Bingöl'de kara saplanan TIR, 3 saatte kurtarıldı
Bingöl'de kara saplanan TIR, 3 saatte kurtarıldı
Bingöl'de kara saplanan TIR, 3 saatte kurtarıldı
Bingöl'de kara saplanan TIR, 3 saatte kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan BİNGÖL

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