Bingöl'de kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bingöl'de kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu

02.02.2021 12:15 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:18
Bingöl'de kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde günlerce süren yağışın ardından kar kalınlığının bir metreyi aşması güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde günlerce süren yağışın ardından kar kalınlığının bir metreyi aşması güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Karlıova ilçesinde 1 hafta boyunca etkili olan yağışın ardından kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aşması ilçeye ayrı bir güzellik kattı.

Yoğun yağışla beyazın hakim olduğu ve kartpostallık görüntülerin oluştuğu ilçede bazı evler, oturma bankları, mezarlıklar ve ağaçlar kara gömüldü.

Kar yağışından sonra güneşli havanın hakim olduğu ilçede, çocuklar karda doyasıya eğlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Muharrem İnce Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Numan Kurtulmuş
Magazin Özcan Deniz Merve Dizdar Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe
Spor Ali Koç Erol Bulut Okan Buruk Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Türk Milli İzmir Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bingöl'de kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 12:20:31. #1.15#
title