Bingöl'de kar yağışı ve sis etkili oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl'de kar yağışı ve sis etkili oldu

Bingöl'de kar yağışı ve sis etkili oldu
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

Elazığ karayolu 15'inci kilometresinde etkili olan kar yağışı, merkezde ise sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

ELAZIĞ (DHA) - BİNGÖL- Elazığ karayolu 15'inci kilometresinde etkili olan kar yağışı, merkezde ise sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Karayollarında yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken valilikten sürücülere uyarı yapıldı.

Bingöl merkeze bağlı Kuruca mevkisinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olurken, kar kalınlığı bazı noktalarda 10 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları 84'üncü Şube Şefliği ekipleri, yollarda kar küreme işlemi yaptı. Karla yağışı ile birlikte yoğun sis de bazı bölgelerde etkisini gösterirken, görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü görüldü.

Bingöl merkezde ise sağanak yağış yollarda su birikintilerine neden oldu. Şehir içi ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları istenirken, "Bingöl-Elazığ Devlet Yolu 0-5 kilometleri arasında devam eden kar yağışına Karayolları ekiplerimizin müdahale çalışmaları aralıksız sürüyor" denildi.


Bingöl'de kar yağışı ve sis etkili oldu

Bingöl'de kar yağışı ve sis etkili oldu

Bingöl'de kar yağışı ve sis etkili oldu

Bingöl'de kar yağışı ve sis etkili oldu

Bingöl'de kar yağışı ve sis etkili oldu

Bingöl'de kar yağışı ve sis etkili oldu

Meteoroloji, sosyal medyadan uyardı! 9 ilimizde kuvvetli kar yağışı görülecek

Meteoroloji, sosyal medyadan uyardı! 9 ilimizde kuvvetli kar yağışı görülecek

Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title