Bingöl'de kar yağışı ve sis etkili oldu

ELAZIĞ (DHA) - BİNGÖL- Elazığ karayolu 15'inci kilometresinde etkili olan kar yağışı, merkezde ise sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Karayollarında yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken valilikten sürücülere uyarı yapıldı.

Bingöl merkeze bağlı Kuruca mevkisinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olurken, kar kalınlığı bazı noktalarda 10 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları 84'üncü Şube Şefliği ekipleri, yollarda kar küreme işlemi yaptı. Karla yağışı ile birlikte yoğun sis de bazı bölgelerde etkisini gösterirken, görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü görüldü.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları istenirken, "Bingöl-Elazığ Devlet Yolu 0-5 kilometleri arasında devam eden kar yağışına Karayolları ekiplerimizin müdahale çalışmaları aralıksız sürüyor" denildi.