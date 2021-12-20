Bingöl'de kar yağışı kazayı da beraberinde getirdi: 1 yaralı - Haberler
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Bingöl'de kar yağışı kazayı da beraberinde getirdi: 1 yaralı

Bingöl'de kar yağışı kazayı da beraberinde getirdi: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl'de otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl- Solhan Karayolu'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, K.B. idaresindeki otomobil, kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL

Bingöl'de kar yağışı kazayı da beraberinde getirdi: 1 yaralı

Bingöl'de kar yağışı kazayı da beraberinde getirdi: 1 yaralı

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