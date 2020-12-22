Bingöl'de kar yağışı kazalara neden oldu
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Bingöl'de kar yağışı kazalara neden oldu

22.12.2020 12:18 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:23
Bingöl'de kar yağışı kazalara neden oldu

Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Bingöl genelinde etkili olan kar, kazaları da beraberinde getirdi. Yüksek rakımlı Karlıova ilçesinde dün geceden itibaren yağan kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, yollarda buzlanma meydana geldi. Karlıova istikametinden Bingöl'e seyir halinde olan 25 AD 196 plakalı araç, Kalencik köyü mevkiinde kar nedeniyle sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savruldu, şarampole indi. Araçta maddi hasar meydana geldi. Yine 23 LU 144 plakalı araç da ilçeye bağlı Ciligöy bölgesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Kar nedeniyle meydana gelen kazada yaralanan olmadı.

Yetkililer, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde sürücülerinin dikkatli olması konusunda uyardı. - BİNGÖL

Bingöl'de kar yağışı kazalara neden oldu
Bingöl'de kar yağışı kazalara neden oldu
Bingöl'de kar yağışı kazalara neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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