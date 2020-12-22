- Bingöl'de kar yağışı etkili oldu, keyfini yine çocuklar çıkardı
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- Bingöl'de kar yağışı etkili oldu, keyfini yine çocuklar çıkardı

22.12.2020 12:14 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:20

- Bingöl'de kar yağışı etkili oldu, keyfini yine çocuklar çıkardı Bingöl genelinde sabahın erken saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu, kent beyaza büründü.

- Bingöl'de kar yağışı etkili oldu, keyfini yine çocuklar çıkardı

BİNGÖL - Bingöl genelinde sabahın erken saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu, kent beyaza büründü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bingöl genelinde kar yağışı etkili oldu. İl merkezinde kısa süreli etkili olan kar, şehri beyaza bürüdü. Kar yağışının etkili olduğu yüksek rakımlı ilçelerden Karlıova'da gece başlayan kar yağışı sabaha kadar sürdü. Güne karla uyanan vatandaşlar araçlarını ve evlerinin önlerini temizledi.

Karlıova Belediye Başkanlığı da ilçe merkezinde kar temizleme çalışması başlattı. Cadde ve sokaklarda iş makineleriyle kar temizliği yapan ekipler, yaklaşık 30 santime kadar ulaşan karı temizledi.

İlçede yaşayan vatandaşlardan Emre Karakaya, "Beklenen kar geldi. Kış aylarımız çok iyi geçmişti. Dünden beri kar yağıyor. Yine çilemiz başladı kardan dolayı" dedi.

Kar yağışının etkili olduğu ilçelerden Solhan'da da, çocuklar karın tadını çıkardı. Sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkan çocuklar, kayak

yaparak doyasıya eğlendi.

Öte yandan Bingöl- Elazığ Karayolu'nun 35'nci kilometresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları 84'ncü Şube Şefliği ekiplerince kar küreme çalışması yapıldığı bildirildi.

- Bingöl'de kar yağışı etkili oldu, keyfini yine çocuklar çıkardı
- Bingöl'de kar yağışı etkili oldu, keyfini yine çocuklar çıkardı
- Bingöl'de kar yağışı etkili oldu, keyfini yine çocuklar çıkardı
- Bingöl'de kar yağışı etkili oldu, keyfini yine çocuklar çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ

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