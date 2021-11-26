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Bingöl'de kar yağışı etkili oldu

AA / Bülent Temiz - Haberler | Güncel
Bingöl'de kar yağışı etkili oldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesi kar yağışıyla beyaza büründü.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesi kar yağışıyla beyaza büründü.

İlçede gece saatlerinde etkili olan kar cadde ve sokakları beyaz örtüyle kapladı.

Karayolları ve belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması için önlem aldı.

İlçede kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreyi buldu.

Vatandaşlardan Harun Gezer, "Beklediğimiz kar geldi ve buna sevindik. Geçen sene kar az yağdı kuraklık oldu." dedi

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AA / Bülent Temiz - Son Dakika Haberleri

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