Bingöl'de kar ve tipide mahsur kalan ailenin imdadına AKUT yetişti - Haberler
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Bingöl'de kar ve tipide mahsur kalan ailenin imdadına AKUT yetişti

Bingöl'de kar ve tipide mahsur kalan ailenin imdadına AKUT yetişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bingöl'de etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan ailenin imdadına AKUT ekipleri yetişti.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan ailenin imdadına AKUT ekipleri yetişti.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Korcupınar köyünde ikamet eden 6 kişilik aile, köye gidecekleri sırada yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Aile mahsur kaldıklarını AKUT ekiplerine bildirdi. Bölgeye hareket eden ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından mahsur kalan aileyi köye ulaştırdı. - BİNGÖL

Bingöl'de kar ve tipide mahsur kalan ailenin imdadına AKUT yetişti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Bingöl, kar, Yerel, Haber

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