Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Üçkaya köyü kırsalında hayvancılık yapan 2 kişi, alışveriş yapmak için yürüyerek yerleşim yerine ilerlerken yoğun kar ve tipi dolayısıyla mahsur kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım isteyen köylüleri, paletli araçla bölgeye giden AFAD ekipleri kurtardı.