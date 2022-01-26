Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Üçkaya köyü kırsalında hayvancılık yapan 2 kişi, alışveriş yapmak için yürüyerek yerleşim yerine ilerlerken yoğun kar ve tipi dolayısıyla mahsur kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım isteyen köylüleri, paletli araçla bölgeye giden AFAD ekipleri kurtardı.

Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri

alışveriş, Bingöl, AFAD, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title