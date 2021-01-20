Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan tipi nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan tipi nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı.

İlçede etkili yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Devam eden kar yağışı, tipiyle birlikte köy yollarının kapanmasına neden oldu.

Karayolları ekipleri, Erzurum-Bingöl kara yolunun ulaşıma kapanmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Erzurum-Bingöl kara yolunda zincirsiz araçların geçişlerine ise izin verilmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz