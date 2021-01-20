Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı
20.01.2021 18:55 | Son Güncelleme: 20.01.2021 19:30
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan tipi nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan tipi nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı.
İlçede etkili yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Devam eden kar yağışı, tipiyle birlikte köy yollarının kapanmasına neden oldu.
Karayolları ekipleri, Erzurum-Bingöl kara yolunun ulaşıma kapanmaması için yoğun çaba sarf ediyor.
Erzurum-Bingöl kara yolunda zincirsiz araçların geçişlerine ise izin verilmiyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz