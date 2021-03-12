Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle 56 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle 56 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

12.03.2021 09:29 | Son Güncelleme: 12.03.2021 09:33
Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle 56 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle 56 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle 56 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün geceden itibaren etkisini artıran kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla kent genelinde 56 köy ve mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan yolların açılması için ekipler dozer, kepçe ve kar küreme araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Bingöl-Erzurum yolu 15. kilometresine kadar kamyon ve tırlar için ulaşıma kapatıldı.

Karlıova ilçesinde de Milli Eğitim Müdürlüğü hava şartları nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiğini duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz

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