Bingöl'de kar nedeniyle özel eğitim merkezlerinde eğitime ara verildi - Haberler
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Bingöl'de kar nedeniyle özel eğitim merkezlerinde eğitime ara verildi

Bingöl'de kar nedeniyle özel eğitim merkezlerinde eğitime ara verildi
AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime yarın ara verildi.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, halk eğitim merkezleri, kreş ve bakımevleri 25 Ocak'ta tatil edildi.

Kamu kurumlarında görevli engelli personel ile hamileler de yarın idari izinli sayılacak.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri

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