Bingöl'de kar nedeniyle kayan tır ulaşımı aksattı

KARLIOVA, BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle bir tırın kayması sonucu ulaşım bir süre aksadı.

Alınan bilgiye göre, Bingöl- Erzurum kara yolunda seyir halindeki, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 12 AC 783 plakalı tır, kar ve buzlanma nedeniyle Karlıova Devlet Hastanesi mevkisinde kaydı.

Yolu kapatan tır bir süre ulaşımın aksamasına neden oldu.

Uzun kuyrukların oluştuğu kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu tek yönlü olarak ulaşıma açıldı.