Bingöl'de Kar Nedeniyle 281 Köy Yolu Kapandı (2)

EVLER KARA GÖMÜLDÜ

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3 gündür etkili olan kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkilerken, ilçe merkezindeki evler de kara gömüldü. İlçe merkezi ile bağlı köylerde eğitime 2 gün ara verilirken, engelli ve hamile kamu çalışanları ise idari izinli sayıldı. Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı ilçe merkezinde, beyaza bürünen yerleşim yerlerinde yaşayanlar, evlerine tünele benzer yerler açarak, giriyor.

Karlıova Belediyesi'ne bağlı ekipler ise ilçe merkezinde kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karlıova Kaymakamı Levent Yetgin da kar çalışmalarını yerinde incelemek üzere köy yollarında denetim yaptı.

Öte yandan dün kar yağışı nedeniyle kapanan Erzurum- Karlıova yolunun ulaşıma açılması başlatılan çalışmalar, bugün de sürdürülüyor.

Kaynak: DHA