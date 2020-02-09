Bingöl'de kar nedeniyle 196 köy yolu ulaşıma kapandı

09.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:47

Bingöl'de kar yağışı sonucu 196 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün geceden beri etkisini sürdüren kar ve tipi, köy yollarında ulaşımın aksamasına neden oldu.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kapanan 196 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı, Karlıova ilçe merkezinde de hayatı olumsuz yönde etkiledi. Gündüz hava sıcaklığı sıfırın altında 13, gece ise 23 derece ölçülen ilçede bazı iş yerlerinin camları buz tuttu.

Kaynak: AA