BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de kar nedeniyle 103 köy yolu ulaşıma kapandı

BİNGÖL Bingöl'de merkez ve ilçelerde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı nedeniyle 103 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Bingöl genelinde kar yağışı etkili oldu. Yer yer kar kalınlığının 30 santimetreyi aştığı kent, neredeyse beyaza büründü. Kar yağışıyla beraber Çapakçur Köprüsünde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi sıfırın altına inerken, araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı.

103 köy yolu ulaşıma kapandı

Merkez ve 7 ilçelerdeki kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bingöl Valiliği İl Özel İdaresinden alınan bilgilere göre, kar yağışının ardından 103 köy yolu ulaşama kapandığı öğrenildi. Kapalı olan köy yollarında çalışmaların devam ettiği kaydedilirken, sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği bildirildi. Bingöl Belediyesi ekipleri de ana cadde ve sokaklardaki kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.

Öte yandan Bingöl Valiliği de merkez ve 7 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildiğini duyurmuştu.