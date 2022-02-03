Kar kütlesinin bir kişinin üzerine düşme anı güvenlik kamerasında - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kar kütlesinin bir kişinin üzerine düşme anı güvenlik kamerasında

AA, Rıdvan Korkulutaş - Güncel
 - Güncelleme:

Bingöl'de çatıdan düşen kar kütlesinin bir kişinin üzerine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bingöl'de çatıdan düşen kar kütlesinin bir kişinin üzerine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İsmi öğrenilemeyen bir kişi Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi'ndeki kaldırımda yürüdüğü sırada bir binanın çatısında biriken kar kütlesinin üzerine devrilmesi sonucu yere düştü.

Bulunduğu yerden kalkan ve çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürülen kişinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kar kütlesinin bir kişinin üzerine düşme anı güvenlik kamerasında

Kar kütlesinin bir kişinin üzerine düşme anı güvenlik kamerasında

Kar kütlesinin bir kişinin üzerine düşme anı güvenlik kamerasında

AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

Yenişehir, Hastane, Bingöl, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title