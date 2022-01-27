Bingöl'de kar kütlesine dayanamayan çatı çöktü - Haberler
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Bingöl'de kar kütlesine dayanamayan çatı çöktü

İhlas Haber Ajansı, Muhammet Ali Çiftçi - Güncel
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Bingöl'de kar kütlesine dayanamayan çatı çöktü Bingöl'de son günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de kar kütlesine dayanamayan çatı çöktü

BİNGÖL - Bingöl'de son günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı kent merkezindeki kapalı bir havuzun çatısı da kar kütlesine dayanamayarak çöktü.

Bingöl'de kar yağışı son günlerde etkili olurken kar kalınlığı ise yer yer 1 metreyi aştı. Etkili olan kar yağışı bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Olay, merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi Aşağı Çarşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, özel bir işletmeye ait olan ve kış aylarında kullanılmayan kapalı havuzun çatısı dün gece saatlerinde kar kütlesi nedeniyle çöktü. Kapalı havuzun kış aylarında kullanılmaması bir faciayı önlerken, işletmede maddi hasar meydana geldi.

Bingöl'de kar kütlesine dayanamayan çatı çöktü

Bingöl'de kar kütlesine dayanamayan çatı çöktü

Bingöl'de kar kütlesine dayanamayan çatı çöktü

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Güncel

Bingöl, kar, Güncel, Haber

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