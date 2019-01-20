Bingöl'de Kar Kamyonla Şehir Dışına Taşınıyor

Bingöl'de yağan ancak soğuk sebebiyle erimeyen kar, belediye ekiplerince il dışına taşınıyor.

Bir süredir aralıklarla yağan karın ardından il merkezindeki caddelerde biriken kar, yaya ve araç trafiğinde aksamalara neden oldu. Soğuk hava nedeniyle erimeyip caddelerde biriken kar ve buz yığınları, iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek şehir dışına aktarılıyor.

Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, kent merkezinde karla mücadele çalışması yürüttüklerini belirterek, günde ortalama 300 kamyon karı il dışına taşıdıklarını kaydetti.

Kaynak: AA