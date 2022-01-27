Bingöl'de kapalı havuzun çatısı kardan çöktü - Haberler
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Bingöl'de kapalı havuzun çatısı kardan çöktü

Demirören Haber Ajansı, Aziz Önal - Güncel
Bingöl'de kapalı havuzun çatısı kardan çöktü

BİNGÖL'de üzerinde biriken kar nedeniyle kapalı havuzun çatısı çöktü.

BİNGÖL'de üzerinde biriken kar nedeniyle kapalı havuzun çatısı çöktü. Çökme sırasında havuzda kimsenin olmadığı öğrenildi.

Olay, merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi Aşağı Çarşı mevkiinde meydana geldi. Yaklaşık 2 haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle özel bir işletmeye ait olan ve kış aylarında kullanılmayan kapalı havuzun çatısı dün gece saatlerinde üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü. Çökme sırasında  havuzda kimsenin olmadığı belirlenirken, ekipler enkazı kaldırmak için çalışma başlattı.


Bingöl'de kapalı havuzun çatısı kardan çöktü

Bingöl'de kapalı havuzun çatısı kardan çöktü

Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Güncel

Bahçelievler Mahallesi, kar, Güncel, Haber

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