Bingöl'de kapalı havuzun çatısı kardan çöktü

BİNGÖL'de üzerinde biriken kar nedeniyle kapalı havuzun çatısı çöktü. Çökme sırasında havuzda kimsenin olmadığı öğrenildi.

Olay, merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi Aşağı Çarşı mevkiinde meydana geldi. Yaklaşık 2 haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle özel bir işletmeye ait olan ve kış aylarında kullanılmayan kapalı havuzun çatısı dün gece saatlerinde üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü. Çökme sırasında havuzda kimsenin olmadığı belirlenirken, ekipler enkazı kaldırmak için çalışma başlattı.