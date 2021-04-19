Bingöl'de kamyon devrildi, sürücü hafif yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bingöl'de kamyon devrildi, sürücü hafif yaralandı

Bingöl'de kamyon devrildi, sürücü hafif yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl'de kamyon devrildi, sürücü hafif yaralandı.

Bingöl'de kamyon devrildi, sürücü hafif yaralandı.

Kaza, Karlıova ilçesine bağlı Boncukgöze köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bülent K. idaresindeki 34 CFP 807 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaptı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Mehtap Ar İrem Derici İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cenk Tosun Fatih Terim Bülent Uygun Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bingöl'de kamyon devrildi, sürücü hafif yaralandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 15:36:31. #1.14#

title