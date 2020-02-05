Bingöl'de kalaşnikof ele geçirildi
FLASH HABER: Van'da ölü sayısı yükseliyor! 26 canımızı yitirdik

Bingöl'de kalaşnikof ele geçirildi

Bingöl polisinin yaptığı çalışmada 1 adet kalaşnikof ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

05.02.2020 16:07 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:12
Bingöl'de kalaşnikof ele geçirildi

polisinin yaptığı çalışmada 1 adet kalaşnikof ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl ekipleri, silah kaçakçılığı yapan şahıslar hakkında çalışma yaptı. Yapılan çalışmada şüpheli S.T. belirlenerek evine operasyon yapıldı. Evde yapılan aramada 1 adet AK-47 otomatik tüfek ve bu tüfeğe ait 30 adet 7.62 mm mermi ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli S.T. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler