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Bingöl'de kadınların el emeği ürünleri sergilendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bingöl'de kadınların el emeği ürünleri sergilendi

Bingöl Halk Eğitimi Merkezindeki kurslarda eğitim gören kadınların el emeği göz nuru ürünleri sergilendi.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl Halk Eğitimi Merkezindeki kurslarda eğitim gören kadınların el emeği göz nuru ürünleri sergilendi.

Bingöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kursiyer kadınların ürünleri için sergi düzenledi. Sergide cam seramik ve takı tasarım kurslarında eğitim gören 120 kadının ürünleri yer aldı. El emeği göz nuru ürünler ziyaretçiler tarafından beğenildi. Sergide açıklama yapan Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Songül Düzcü, 10 kursta yapılan ürünlerin sergilendiğini söyledi. Düzcü, "Bunlar geri dönüşümden elde edilen ürünler. Daha önce evlerde atıl durumda olan ürünleri dönüştürerek çeşitli ürünler ortaya çıkardık. Usta öğreticilerimizin eline sağlık" dedi.

Sergiyi, İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları Orhan Buğrahan, Haluk Çakan ve Yusuf Tokuş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Şahin, Şube Müdürü Selahattin Akıncı ziyaret etti. - BİNGÖL

Bingöl'de kadınların el emeği ürünleri sergilendi

Bingöl'de kadınların el emeği ürünleri sergilendi

Bingöl'de kadınların el emeği ürünleri sergilendi

Bingöl'de kadınların el emeği ürünleri sergilendi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Halk Eğitimi Merkezi, Dünya Kadınlar Günü, Bingöl, Mart, Yerel, Haberler

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