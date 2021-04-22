Bingöl'de kadınlardan örnek dayanışma

Bingöl'ün Genç ilçesinde bir grup kadın, imece usulü iftar yemekleri hazırlayıp, gönüllü olarak ihtiyaç sahiplerine kadar ulaştırmaya başlayarak örnek oldu.

Bingöl'ün Genç ilçesinde bir grup kadın, imece usulü iftar yemekleri hazırlayıp, gönüllü olarak ihtiyaç sahiplerine kadar ulaştırmaya başlayarak örnek oldu.

İlçede yakın zamanda 12 kadın tarafından kurulan 'Genç Üreten Eller Kadın Kooperatifi' Ramazan ayında 'Askıda Yemek' projesi başlatarak ihtiyaç sahibi ailelere imece usulü yemek yapmaya başladı. Evlerindeki işleri bitirdikten sonra kooperatifte ihtiyaç sahipleri için kolları sıvayan kadınlar, hayırsever vatandaşların desteğiyle yemek için gerekli malzemeleri alıp gönüllü olarak iftarlıkları hazırlıyor. İlçedeki mahalle muhtarlarıyla koordineli bir şekilde çalışan kadınlar, ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek iftar saatine yakın yemekleri sıcak bir şekilde onlara ulaştırmaya başladı. Projelerini Ramazan ayı sonrasında da devam ettirmeyi düşünen kadınlar, hayırsever vatandaşların da desteği beklediklerini aktardı.

Hayırsever vatandaşların desteğiyle yemekleri gönüllü olarak hazırladıklarını belirten Kooperatif Başkanı Merve Dilan Dağ," İlçede Genç Üreten Eller Kadın Kooperatifini kurduk. Burada bir amacımız da kadınlara istihdam alanı oluşturmak. Ramazan ayını değerlendirmek istedik. Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yemek ulaştırmaya başladık. Hem Ramazan'ın bereketini arttırmak hem de yüreklere dokunabilmek için Askıda Yemek projesini başlattık. Bu projeyle muhtarlardan aldığımız listelerle ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Bize ulaşan hayırseverlerin desteğiyle yemekleri hazırlayıp dağıtımını yapıyoruz. Her gün 20 aileye ulaşıyoruz, bazen bu sayı 30'a kadar yükseliyor. Amacımız Ramazan ayını değerlendirmek, girişimci kadınlar olarak farkındalığı göstermek. Sadece Ramazan ayında da değil, Ramazan ayın sonrasında da bu çalışmaya devam etmek istiyoruz. Bunun için de desteğe ihtiyacımız var ve desteğin devamını bekliyoruz" dedi.

İhtiyaç sahiplerinin hayır dualarını aldıklarını belirten gönüllü kadınlardan Esma Göral, "Sabah buraya geliyoruz. Tatlı, börek, çörekler açıyoruz. Öğleden sonra da yemek faslına geçiyoruz. Yemekleri ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar götürüyoruz. Onların bir hayır duasını almak için hepimiz işimizi severek, gönüllü olarak yapıyoruz. Bize destek olanlara teşekkür ediyor ve destekleri bekliyoruz. Onlar bize destek oldukça biz de ihtiyaç sahiplerine daha çok sıcak yemek götürebiliyoruz. Onlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz" şeklinde konuştu. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı