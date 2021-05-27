Bingöl'de kadınlar, 3 bin fidanı toprakla buluşturdu
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Bingöl'de kadınlar, 3 bin fidanı toprakla buluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Haberler | Güncel

- Bingöl'de kadınlar, 3 bin fidanı toprakla buluşturdu Bingöl'de "Mercan Hatıra Ormanı" etkinliğinde kadınlar, 15 dönümlük araziye 3 bin adet fidan dikimi gerçekleştirdi.

- Bingöl'de kadınlar, 3 bin fidanı toprakla buluşturdu

BİNGÖL - Bingöl'de "Mercan Hatıra Ormanı" etkinliğinde kadınlar, 15 dönümlük araziye 3 bin adet fidan dikimi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan Mercan Seferberliği kapsamında Bingöl'de "Hatıra Ormanı" oluşturuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler ile Orman İşletme İl Müdürlüklerinin koordinesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde "Mercan Hatıra Ormanı" fidan dikme etkinliği düzenlendi. Kent genelinde şehit olan 31 kadın adına fidan dikilirken, sağlık ve çeşitli kurumlarda çalışanlar kadınlar da etkinliğe gelerek fidan dikimi gerçekleştirdi.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, kentteki kurumlarda görevli kadınlar katıldı.

Kurumun Kadın Hizmetleri Biriminde görevli Psikolog Pınar Bozkurt yaptığı açıklamada: " Kadına yönelik şiddete vurgu yaparak, kadınlar adına mercan ormanları etkinliğini gerçekleştirdik. Tüm kadınlar adına özellikle pandemi sürecinde çok emek veren kadın sağlık çalışanları adına ve Bingöl'de şehit olan kadınlarımız adına 3 bin fidan dikildi. Kadınlarımız, can suyunu kendi elleriyle verdiler. Doğaya nefes Bingöl'e bir nefes olsun istedik" dedi.

Diktiği fidanın geleceğe nefes olmasını temenni eden sağlık personeli Yeşim Şener, "Bingöl'de kadınlar için fidan dikme etkinliği düzenlendi. 3 bin adet fidan dikildi. Ben de kendi adıma ve sağlık çalışanları arkadaşlarım adına fidan diktim. İnşallah geleceğe nefes olur" şeklinde konuştu.

Fidan diken kadınlardan Cemre Kılınç ise " Kadınlar için 3 bin fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi. Umut yeşertmek adına biz de katıldık. Bir fidan bir umut ve sonrasında daha da büyüyen yeşil bir dünya, sürdürülebilir bir dünya için etkinliğe katıldık. Umarım herkes için güzel geçmiştir. Biz çok memnunuz katıldığımız için" diye konuştu.

Amaçlarının kadına şiddete dur demek olduğunu anımsatan Vali Yardımcısı Fatih Kaya da " 15 dönüm arazide 3 bin fidanımızı toprakla buluşturuyoruz. Mercanlar nasıl okyanuslardaki hayatın daimini sağlıyor ise kadınlarımız da bizlerde hayatın daimini sağlamaktalar. Kadınlar için 3 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Amacımız kadına yönelik ayrımcılığa, şiddete durmak demek ve bu ormanı adına oluşturmuş oluyoruz"ifadelerini kullandı.

Bingöl'de kadınlar, 3 bin fidanı toprakla buluşturdu
Bingöl'de kadınlar, 3 bin fidanı toprakla buluşturdu
Bingöl'de kadınlar, 3 bin fidanı toprakla buluşturdu
Bingöl'de kadınlar, 3 bin fidanı toprakla buluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi

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