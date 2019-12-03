Bingöl'de Kaçakçılıkla Mücadele
Haberler » 3. Sayfa » Bingöl'de Kaçakçılıkla Mücadele - Haber

Bingöl'de Kaçakçılıkla Mücadele

Bingöl'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla piyasa değeri 40 bin TL olan 20 adet cep telefonu ele geçirildi.

03.12.2019 13:09 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:14
Bingöl'de Kaçakçılıkla Mücadele

'de ekiplerinin yaptığı operasyonla piyasa değeri 40 bin TL olan 20 adet cep telefonu ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler kaçakçılıkla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada gümrük kaçağı telefon satışı yapan 1 şüpheli tespit edildi. Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanırken, piyasa değeri 40 bin TL olan gümrük kaçağı 20 adet akıllı cep telefonu ve aksesuarı ele geçirildi.


Yakalanan şüpheli hakkında gerekli yasal işlemin yapıldığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler