Bingöl'de kaçak ve metruk yapılarla mücadele

07.11.2019 12:42 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:47

Bingöl'de belediye tarafından 8 ayda 41 işgaliyeyi kaldırılırken, metruk durumdaki 45 yapının yıkımı gerçekleştirildi.



Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünce yapılan açıklamada, belediye mücavir sınırlarında bulunan metruk yapılar, işgaliyeler ve kaçak büfelerin tespit edilerek yıkıldığı belirtildi.



Metruk yapılarla mücadele kapsamında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle ortak çalışma yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, "Görüntü kirliğinin yanı sıra vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan, zamanla uyuşturucu madde kullananların meskeni haline gelen metruk yapılar tespit edilerek yıkılıyor. Bu kapsamda son 8 ayda 45 metruk yapı tespit edildi. Gerekli tüm yasal işlemler tamamlandıktan sonra yıkımlar gerçekleştirildi" denildi.



Belirlenen dönem içerisinde 41 kaçak yapının tespit edilerek kaldırıldığı vurgulanan açıklamada"Kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında Zabıta ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde belirlenen kaçak yapılara müdahale edildi. Kaçak yapılaşmaya yönelik denetimler aralıksız sürdürülecek, ruhsatsız ve usule uygun olmayan yapılara yönelik sürdürülen mücadelemiz kararlıkla devam ettirilecektir" ifadelerine yer verildi.



Metruk ve kaçak yapılaşmalara yönelik vatandaşların da duyarlı olmaları gerektiği belirtilen açıklamanın devamında, "Zamanla uyuşturucu madde kullananların meskeni haline gelen metruk yapıları tespit eden vatandaşlarımız emniyet veya belediyemizle irtibat sağlamalı. Özellikle gençlerimizi madde kullanımından uzak tutmak için kararlıkla sürdürdüğümüz çalışmalara verilecek destek büyük önem arz etmektedir"denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA