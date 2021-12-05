Bingöl'de kaçak kazıya 4 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, Solhan ilçesi kırsalında 4 şüphelinin kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan operasyonda şüpheliler, kullandıkları kazı malzemeleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Son Dakika Haberleri

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