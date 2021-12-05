Bingöl'de kaçak kazıya 4 gözaltı - Haberler
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Bingöl'de kaçak kazıya 4 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel
Bingöl'de kaçak kazıya 4 gözaltı

BİNGÖL'ün Solhan ilçesi kırsalında kaçak kazı yapan 4 şüpheli jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonla suçüstü yakalandı.

SOLHAN, BİNGÖL (DHA) - BİNGÖL'ün Solhan ilçesi kırsalında kaçak kazı yapan 4 şüpheli  jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonla suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, Solhan ilçesi kırsalında 4 şüphelinin kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan operasyonda şüpheliler, kullandıkları kazı malzemeleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


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Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Son Dakika Haberleri

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