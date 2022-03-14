Bingöl'de kaçak avcılar turna ve 3 ördeği vurdu - Haberler

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Bingöl'de kaçak avcılar turna ve 3 ördeği vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bingöl'de kaçak avcılar turna ve 3 ördeği vurdu

Bingöl'de kapalı avlak alanda 1 turna ile 3 ördek vurulmuş halde bulundu.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de kapalı avlak alanda 1 turna ile 3 ördek vurulmuş halde bulundu.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de yaklaşık 1 hafta önce av yasağı başladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nden alınan bilgilere göre, ava kapalı olan Yamaç bölgesinde denetim yapan ekipler, 1 turna ve 3 ördeği vurulmuş halde buldu.

Bölgede inceleme yapan ekipler, kaçak avcılara ulaşamadı. Avcıların ördek avlamada kullandıkları ses cihazı da ele geçirilirken, kişilerin bulunması için soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Togo Cumhuriyeti, Av Yasağı, Bingöl, 3. Sayfa, Haberler

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