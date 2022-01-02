Bingöl'de jandarmadan özel öğrencilere ve hastalara ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl'de jandarmadan özel öğrencilere ve hastalara ziyaret

Bingöl'de jandarmadan özel öğrencilere ve hastalara ziyaret
AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, özel öğrencileri ve hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.

BİNGÖL (AA) - Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, özel öğrencileri ve hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, kent merkezindeki bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören özel öğrenciler ile Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti, yeni yılını kutladı.

Ziyarette, çocuklara ve hastalara çeşitli hediyeler veren ekipler, öğretmen ve sağlık çalışanlarına da görevlerinde kolaylık diledi.

Öğrenciler ve hastalar ziyaretlerinden dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title