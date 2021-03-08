Son dakika haberleri... Jandarmadan 74 yaşındaki Meryem nineye 8 Mart sürprizi

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Bingöl İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 74 yaşındaki Meryem Akdemir'i ziyaret etti.

Astsubay kadınlar, kent güvenliğinde önemli vazife yürütmelerinin yanında sosyal ve kültürel faaliyetler de gerçekleştiriyor. Şehit aileleri başta olmak üzere, yaşlı vatandaşlarla ilgilenen kadın personel, gösterdikleri vefa örneğiyle gönüller kazanıyor.

Daha önce ziyaret ettikleri ve duasını aldıkları yaşlı vatandaşlardan Meryem Akdemir'in 8 Mart Dünya Kadın Günü'nü kutlamak için harekete geçen kadın astsubaylar, Akdemir'in Uzundere köyündeki evine gitti.

Ellerindeki karanfillere evine gelen kadın jandarmaları gören Akdemir, çok sevindi. "Asker kızlarım" dediği jandarma personeliyle evinde sohbet eden Akdemir, Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan kadın askerlere dua etti.

Meryem Akdemir, AA muhabirine, kadın jandarmaların ziyaretinden çok mutlu olduğunu söyledi.

Askerlerin, güvenliği ve huzurunu sağladığını vurgulayan Akdemir, onların sayesinde rahat bir şekilde yaşadıklarını dile getirdi.

Her zaman kadın jandarmaları evinde ağırlamak istediğini belirten Akdemir, "Daha önce Kadınlar Günü'nü hiç duymadım. Eskiden jandarmalar köyümüze geldiğinde babama doğru koşar, 'külahını çıkar, şapkayı tak, jandarma geldi seni götürür' derdim. Şimdi ise çok iyiler, beni ziyaret ettiler ve çok mutlu oldum. Hayatımda ilk kez Kadınlar Günü'm kutlandı, çok sağ olsunlar." dedi.

Akdemir, tüm güvenlik güçlerine dua ederek kucağında sımsıkı tuttuğu karanfillerle kadın jandarmaları uğurladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş