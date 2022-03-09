Bingöl'de jandarma kadınlara karanfil verdi, KADES'i tanıttı - Haberler

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Bingöl'de jandarma kadınlara karanfil verdi, KADES'i tanıttı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bingöl'de jandarma kadınlara karanfil verdi, KADES'i tanıttı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, Dünya Kadınlar Günü programı kapsamında kadınlara karanfil verip KADES uygulamasını tanıttı.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, Dünya Kadınlar Günü programı kapsamında kadınlara karanfil verip KADES uygulamasını tanıttı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında çeşitli programlar gerçekleştirdi. İl genelindeki kadınların gününü kutlayan personel, yol kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki kadın vatandaşlara ve ilçelerdeki okullarda görev yapan kadın öğretmenlere karanfil verdi.

Kutlama esnasında vatandaşlara ayrıca Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) Uygulaması hakkında bilgilendiren jandarma personeli, broşür dağıttı. - BİNGÖL

Bingöl'de jandarma kadınlara karanfil verdi, KADES'i tanıttı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Bingöl, KADES, Yerel, Haberler

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