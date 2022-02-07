Bingöl'de JAK timleri, 135 kişinin imdadına yetişti

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de Hesarek Kayak Merkezi'nde görev alan JAK timleri, 16 gün içinde 135 kişinin imdadına yetişti.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Hesarek Kayak Merkezi'nde vatandaşların huzur ve güven ortamında zaman geçirmesi için görev yapıyor. Bu kapsamda JAK timleri 21 Ocak ile 5 Şubat 2022 tarihleri arasında 23 yaralı, 106 pistte mahsur kalma, 2 yolda mahsur kalma (4 kişi) olmak üzere söz konusu olaylarda toplam 135 kişi için seferber oldu.

Kayak yaparken yaralan bir vatandaşın JAK timlerince kurtarılma anları da İl Jandarma Komutanlığı tarafından paylaşırken, kayak merkezine gelen misafirler timlere teşekkür etti. - BİNGÖL