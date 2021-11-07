Bingöl'de İYİ Partili Türkkan'a tepki için "Şehide Saygı" mitingi

BİNGÖL (AA) - Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK), kentte şehidin ağabeyine küfreden İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki amacıyla Şehide Saygı" mitingi düzenledi.

Genç Caddesi Saat Kulesi önünde düzenlenen mitinge, şehit aileleri, gaziler, Türkkan'ın küfrüne maruz kalan şehit ağabeyi Tahir Gümren ve vatandaşlar katıldı.

Mitinge katılanlar Türk bayrakları açtı, tekbir getirdi ve Türkkan'a tepki gösterdi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, yaptığı konuşmada, Bingöl halkının misafirperver ve cesur olduğunu söyledi.

Sözen, "Bingöl halkı olarak 1990'lı yıllardan bu yana hiçbir zaman teröre, teröristlere, onların siyasi uzantılarına, yardakçılarına boyun eğmedik, bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada yaşanan olaya ilişkin Sözen, şunları kaydetti:

"İYİ Parti ve Türkkan'dan beklentimiz, derhal Bingöl'e dönüp şehidin annesinin elini öpüp ondan özür dilemesiyken, yalandan tiyatro çeviriyorlar. Önce 'Ben küfretmedim.' dedi. Yalanı kameraya yansıyınca özür diledi. Özrü kimden diledi biliyor musunuz? Ne şehit ailemizden ne de cesur Bingöl halkından özür diledi, kendi Genel Başkanından özür diledi."

BİŞHAK Başkanı Naim Tan da şehit ailelerinin şehitlerin emaneti olduğunu vurguladı.

"Görevi, makamı, mevkisi ne olursa olsun hiç kimse şehit ailelerine ve gazilerimize hakaret etme hakkına sahip değildir. Şehit ailemize terbiyesizce söylemlerde bulunan Lütfü Türkkan'ı bir kez daha kınıyor ve lanetliyoruz." diyen Tan, Türkkan'ın milletvekilliğinden ve siyasetteki tüm görevlerinden istifa etmesini beklediklerini aktardı.

Tan, "Bu kişinin derhal partisi tarafından ihraç edilmesi, toplum olarak en büyük beklentimizdir." ifadesini kullandı.

Miting, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından sona erdi.