Bingöl'de iş yerine giren yılan paniğe neden oldu

Bingöl'de iş yerine giren yılan paniğe neden oldu İş yerine giren yılanı itfaiye ekipleri doğaya bıraktı Bingöl'ün Genç ilçesinde bir iş yerine giren yılanı, paniğe neden oldu.