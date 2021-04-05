Bingöl'de ipe takılan güvercini itfaiye kurtardı

Bingöl'ün Genç ilçesinde apartmandan sarkan ipe takılan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde apartmandan sarkan ipe takılan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kültür Mahallesi'nde bir binanın saçak altı bölümünde ipe takılan ve havada mahsur kalan güvercini görenler, durumu Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Ekipler, güvercinin kurtarılması için çatı katına çıktı.

İtfaiye, ipi keserek kurtardığı güvercini doğal ortamına saldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş