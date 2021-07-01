Bingöl'de "İnsan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunması" toplantısı yapıldı

Bingöl Vali Yardımcısı Emre Çifçi başkanlığında "İnsan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunması" toplantısı yapıldı.

Bingöl Vali Yardımcısı Emre Çifçi başkanlığında "İnsan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunması" toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda Vali Yardımcısı Çifçi başkanlığında bir araya gelen komisyon üyeleri, insan ticaretiyle mücadele farkındalığı oluşturmak ve kurumlar arasında iş birliği ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, insan ticaretiyle nasıl mücadele edebileceği, ön tespit, tespit ve mağdur destek programı kapsamında paydaş kurumların üzerine düşen görevlerin neler olduğu görüşüldü.

İleriye dönük çeşitli kararların alındığı toplantıda, insan ticaretiyle mücadele etmek ve mağdurların korunması için yeterli alt yapının oluşturulduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık