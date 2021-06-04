Bingöl'de insan kemikleri bulundu, kayıp Hasan dedeye ait olduğu değerlendiriliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Bingöl'de insan kemikleri bulundu, kayıp Hasan dedeye ait olduğu değerlendiriliyor

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl'de insan kemikleri bulundu, kayıp Hasan dedeye ait olduğu değerlendiriliyor Bingöl'de bir çoban tarafından dere yatağında kıyafetlerle insan kemikleri bulundu.

Bingöl'de insan kemikleri bulundu, kayıp Hasan dedeye ait olduğu değerlendiriliyor

BİNGÖL - Bingöl'de bir çoban tarafından dere yatağında kıyafetlerle insan kemikleri bulundu. Bulunan kemiklerin 48 gün önce kayıp olan 91 yaşındaki Hasan Göcük'e ait olduğunun değerlendirildiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Yiğitbaşı Köyü mevkiindeki dere yatağında hayvanlarını otlatan bir çoban, kıyafet, ayakkabı ve tespih buldu. Bunun üzerine bölgeye detaylı bakan çoban, ağaçlarında dibinde insan kemikleri ile karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleriyle savcı olay yerinde inceleme yaparken, insan kemiklerinin 17 Nisan tarihinde ilçeye bağlı Balgözü Köyü'nde kaybolan 48 gündür bulunamayan Hasan Göçük'e ait olduğunun değerlendirildiği öğrenildi. Göçük'ün yakınları, insan iskeletinin çevresinde bulunan kıyafetlerin kayıp şahsa ait olduğunu söylediği ifade edildi.

Öteyandan kemiklerin Hasan Göçük'e ait olup olmadığının Malatya Adli Tıp Kurumun'da yapılacak DNA incelemesi sonrasında kesinlik kazanacağı belirtildi.

Bingöl'de insan kemikleri bulundu, kayıp Hasan dedeye ait olduğu değerlendiriliyor
Bingöl'de insan kemikleri bulundu, kayıp Hasan dedeye ait olduğu değerlendiriliyor
Bingöl'de insan kemikleri bulundu, kayıp Hasan dedeye ait olduğu değerlendiriliyor
Bingöl'de insan kemikleri bulundu, kayıp Hasan dedeye ait olduğu değerlendiriliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi

Şiddet gördüğünü söyleyen kadın, 3 çocuğunun babasını tüfekle öldürdü
Şiddet gördüğünü söyleyen kadın, 3 çocuğunun babasını tüfekle öldürdü
Oyunda tanıştığı 16 yaşındaki kızı kaçıran evli adam: Kötü yola düşmesin diye yaptım
Oyunda tanıştığı 16 yaşındaki kızı kaçıran evli adam: Kötü yola düşmesin diye yaptım
Savaşa gider gibi at sırtında sopalarla kavgaya koştular: 7 yaralı
Savaşa gider gibi at sırtında sopalarla kavgaya koştular: 7 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Hülya Avşar Demet Özdemir
Spor Enes Ünal Nihat Özdemir Roland Garros Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bingöl'de insan kemikleri bulundu, kayıp Hasan dedeye ait olduğu değerlendiriliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 20:28:56. #1.13#

title