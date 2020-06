Bingöl'de imece usulü hayvanlar için kış hazırlığı Bingöl'de imece usulü hayvanlar için kış hazırlığı Bingöl'de bir köyde vatandaşlar, imece usulü tırpanla ot biçip hayvanların, kışlık yiyeceklerini şimdiden hazırlamaya başladı.

Bingöl'de imece usulü hayvanlar için kış hazırlığı

BİNGÖL - Bingöl'de bir köyde vatandaşlar, imece usulü tırpanla ot biçip hayvanların, kışlık yiyeceklerini şimdiden hazırlamaya başladı.

Kent merkezine 45 kilometre uzakta bulunan Kuşburnu köyünde yaşayan vatandaşların ot biçme mesaisi başladı. Yeterli imkanları olmadığı için imece usulü ile geleneksel tarım aleti olan tırpan kullanan köy sakinleri, imece usulü yardımlaşarak çalışıyor. Sabah saat 06.00'da birlikte kahvaltı yapıp işe başlayan köy sakinleri, tırpanlarla saatlerce mesai yaparak, kış için hayvanları için yiyecek hazırlıyor. Çalışanlar zaman zaman denbej eşliğinde işlerini keyifli hale getiriyor.

2007 yılında Bursa'ya giden ve babası vefat ettikten sonra annesine yardımcı olmak için her yıl ot biçmeye geldiğini belirten Yasin Görgülü,"Bu köyde doğdum, büyüdüm. 2007'de buradan Bursa'ya göç ettim, işsizlik nedeniyle ve orada kendime bir iş kurdum. Burada hayvanlarımız olduğu için her sene gelmek zorundayım. Babam vefat ettikten sonra anneme yardım için her sene geliyorum. Buradaki otları biçiyorum, samanlıkta topluyorum. Buradaki işleri bitirip tekrardan Bursa'ya dönüyorum. Bu her sene böyle devam ediyor. Sağolsun köydeki kardeşlerimiz de bize yardımcı oluyor, hep birlikte bu otu biçiyoruz. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Buradaki otları biçerken yöremize ait dengbejleri söylüyoruz" dedi.

Sabah 6'da ot biçmeye başladıklarını aktaran Salih Görgülü ise, "Kimisi otunu satıyor biz ise otu biçtikten sonra kış ayı için samanlığa koyuyoruz. Hep birlikte yapıyoruz ve birbirimize yardımcı oluyoruz. Çeşitli şarkılar, dengbejler söyleniyor ve herkes herkese yardımcı oluyor" şeklinde konuştu.

13 yaşındaki Lokman Görgülü'de, "Yaz aylarında abilerimle ve amcalarımla birlikte ot biçmeye geliyoruz. Onlara su taşıyorum, arkalarından otlara tırmık çekiyorum, çay yapıyorum, yemek hazırlıyorum. Onlar da sağ olsun bana okul harçlığımı veriyorlar"ifadelerini kullandı.

