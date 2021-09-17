Bingöl'de, İlköğretim Haftası kutlandı.

Bingöl merkez Milli Eğitim Vakfı Öğretmen Serkan Akyaz İlköğretim Okulu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Yardımcısı Fatih Kaya, burada yaptığı konuşmada, 2021-2022 eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yaşanabilecek tüm sorunların eğitimle çözüleceğini ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Ülkemizin aydınlık, mutlu yarınlara ancak eğitimle şahlanacağına olan inancımız tamdır. Eğitim ve öğretimdeki en önemli hedefimiz, çocuklarımızın yetenek ve ilgileri dahilinde zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişimlerine öncülük edip milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlere bağlı bireyler yetiştirmektir."

Yapılan konuşmaların ardından 4. sınıf öğrencileri, 1. sınıf öğrencilerine "hoşgeldiniz" çiçeği verdi.

Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması ve yapılan gösterilerin ardından tören sona erdi.